Как и с идентичностью, существуют разные уровни политического взаимодействия и определенные политические субъекты, которые вместе образуют некое политическое единство, уточнил эксперт.
«Мы можем сколько угодно говорить о суверенитете, но мы должны иметь в виду, что в современном мире стопроцентно суверенных государств нет и быть не может. Все находятся во взаимодействии. А какие формы этого взаимодействия — тесные, менее тесные, это уже обсуждаемо. Но я считаю, что наше будущее связано с той или иной формой интеграции», — указал Гайда.
России не нужно предлагать Украине какую-то особую идею, в течение тысячи лет ее истории она формировалась как огромное политическое пространство, которое было готово вбирать в себя самые разные компоненты, но при условии определенной синергии, при условии сотрудничества, взаимодействия, заключил собеседник издания.
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