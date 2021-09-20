Создание в нынешних обстоятельствах унитарного государства — это безумие. Ничего не получится. А вот политическая интеграция, но не на конфедеративных, а именно федеративных основах, это достаточно внятный и потенциально успешный путь. Об этом рассказал историк Федор Гайда в интервью изданию Украина.ру

Федор Гайда: кто он © kantiana.ru

«Мы можем сколько угодно говорить о суверенитете, но мы должны иметь в виду, что в современном мире стопроцентно суверенных государств нет и быть не может. Все находятся во взаимодействии. А какие формы этого взаимодействия — тесные, менее тесные, это уже обсуждаемо. Но я считаю, что наше будущее связано с той или иной формой интеграции», — указал Гайда.

России не нужно предлагать Украине какую-то особую идею, в течение тысячи лет ее истории она формировалась как огромное политическое пространство, которое было готово вбирать в себя самые разные компоненты, но при условии определенной синергии, при условии сотрудничества, взаимодействия, заключил собеседник издания.

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