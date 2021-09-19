Россия предупреждала Европу о рисках биржевого ценообразования, теперь ЕС пожинает плоды собственных ошибок в прошедшей «газовой» партии в покер, сказал ведущий аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев в интервью «Свободной прессе» 16 сентября

«Они не просто выиграли, а выиграли с триумфом… Эту покерную партию они выиграли в чистом виде с каменным лицом», — сказал эксперт, отвечая на вопрос журналиста, можно ли говорить о том, что в газовой битве с Европой «Газпром» и «Россия» выиграли?

Киевский эксперт раскрыл способ, с помощью которого «Газпром» оставит Украину без газа и поддержки Евросоюза © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Они не стали вмешиваться в ситуацию, не стали спорить с Европой. До этого мы проиграли все суды, "Газпром" ведь очень долго судился против биржевого ценообразования, доказывая, что оно несет колоссальные риски. Европейцы категорически не хотели ничего слушать. Тогда "Газпром" умыл руки и сел смотреть, что будет дальше», — подчеркнул он.

По его словам, «дальше случилось то, что нормальные экономисты просчитывают и называют «черным лебедем»: это редкое сочетание событий и факторов, когда и в США ураган, и зима холодная, и Китай покупает».

«"Газпром" развел руками и сказал: "Ребята, вы сами установили эти правила, и мы вынуждены по ним играть. А дополнительного газа у нас нет, потому что все остальное, благодаря вам же, мы законтрактовали в Азии"», — заявил Коренев.

Он добавил, что «европейцы ничего не могут предъявить «Газпрому», потому что он действует строго в рамках газовой директивы».

«"Газпром" в чистом виде переиграл Европу, это был настоящий покер. Сейчас компания получает хорошую прибыль даже с учетом того, что могла бы продавать в Европу больше», — заключил эксперт.

По его мнению, в третьем квартале «Газпром» выйдет на «фантастическую» чистую прибыль около 2 трлн рублей.