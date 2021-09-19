«Они не просто выиграли, а выиграли с триумфом… Эту покерную партию они выиграли в чистом виде с каменным лицом», — сказал эксперт, отвечая на вопрос журналиста, можно ли говорить о том, что в газовой битве с Европой «Газпром» и «Россия» выиграли?
Коренев отметил, что «всегда поругивал "Газпром" за достаточно топорную и медлительную позицию, но в этот раз они сыграли очень изящно».
«Они не стали вмешиваться в ситуацию, не стали спорить с Европой. До этого мы проиграли все суды, "Газпром" ведь очень долго судился против биржевого ценообразования, доказывая, что оно несет колоссальные риски. Европейцы категорически не хотели ничего слушать. Тогда "Газпром" умыл руки и сел смотреть, что будет дальше», — подчеркнул он.
По его словам, «дальше случилось то, что нормальные экономисты просчитывают и называют «черным лебедем»: это редкое сочетание событий и факторов, когда и в США ураган, и зима холодная, и Китай покупает».
«"Газпром" развел руками и сказал: "Ребята, вы сами установили эти правила, и мы вынуждены по ним играть. А дополнительного газа у нас нет, потому что все остальное, благодаря вам же, мы законтрактовали в Азии"», — заявил Коренев.
Он добавил, что «европейцы ничего не могут предъявить «Газпрому», потому что он действует строго в рамках газовой директивы».
«"Газпром" в чистом виде переиграл Европу, это был настоящий покер. Сейчас компания получает хорошую прибыль даже с учетом того, что могла бы продавать в Европу больше», — заключил эксперт.
По его мнению, в третьем квартале «Газпром» выйдет на «фантастическую» чистую прибыль около 2 трлн рублей.