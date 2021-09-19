В промышленных регионах Украины, в частности на ее востоке, где в основном проживает русскоязычное население, необходимо закрыть все тепловые электростанции и переходить на «зеленую» энергетику, сказал комиссар Европарламента по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкевичюс в комментарии украинскому «Общественному ТВ» 19 сентября

«Зеленая» энергетика в обозримом будущем не приблизится по эффективности к традиционной и не сможет заменить угольную генерацию в том числе по экономическим причинам. Ее повсеместное внедрение фактически означает уничтожение существующей на Украине промышленности.

«Восточная Украина — это регион, зависимый от угля, который требует перехода на чистую энергетику», — сказал Синкевичюс.

Энергоэксперт Дмитрий Марунич о шизофрении, Витренко, «зеленом» водороде и вездесущем Саакашвили © РИА Новости, Нина Зотина

При этом «Климатический фонд» не будет раздавать средства всем, кто соответствует критериям, а только тем, «кто хочет измениться, кто имеет четкие планы изменений: например, виды энергии, которые будут использоваться вместо угля».

Как отмечал сопредседатель Фонда энергетической стратегии Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру, высокая стоимость электроэнергии «зеленой» генерации не позволяет ее использовать в экономике Украины.

Перед производителями электричества из возобновляемых источников энергии на Украине у государства уже образовался долг в размере порядка $1 млрд.

Не могут отказаться от традиционной энергетики и в Европе. Как отмечал немецкий политолог Александр Рар, ЕС до сих пор не отказался от сжигания угля.