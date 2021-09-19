«Зеленая» энергетика в обозримом будущем не приблизится по эффективности к традиционной и не сможет заменить угольную генерацию в том числе по экономическим причинам. Ее повсеместное внедрение фактически означает уничтожение существующей на Украине промышленности.
«Восточная Украина — это регион, зависимый от угля, который требует перехода на чистую энергетику», — сказал Синкевичюс.
По его словам, созданный на Украине «Климатический фонд» будет аккумулировать все собранные в стране экологические налоги, которые направят на декарбонизацию энергетики.
При этом «Климатический фонд» не будет раздавать средства всем, кто соответствует критериям, а только тем, «кто хочет измениться, кто имеет четкие планы изменений: например, виды энергии, которые будут использоваться вместо угля».
Как отмечал сопредседатель Фонда энергетической стратегии Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру, высокая стоимость электроэнергии «зеленой» генерации не позволяет ее использовать в экономике Украины.
Перед производителями электричества из возобновляемых источников энергии на Украине у государства уже образовался долг в размере порядка $1 млрд.
Не могут отказаться от традиционной энергетики и в Европе. Как отмечал немецкий политолог Александр Рар, ЕС до сих пор не отказался от сжигания угля.