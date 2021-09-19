Оборонное соглашение AUKUS, из-за которого Франция потеряла уже согласованный с Австралией контракт на €56 млрд, было согласовано на саммите G7 тайком от президента Франции Эммануэля Макрона, сообщила британская газета Sunday Telegraph

Договоренности были достигнуты на июньском саммите G7 в британском Корнуолле, где также присутствовал Макрон, отмечает издание.

По его данным, тогдашнего главу МИД Британии Доминика Рааба предупреждали, что сделка повредит отношениям с Парижем и Пекином, однако тот проигнорировал предостережения.

Олеся Орленко: Франция понимает, что нужно бросить США и уйти к России, но французское политическое поле зачищено © vk.com, Олеся Орленко

15 сентября президент США Джо Байден, британский премьер Борис Джонсон и глава австралийского правительства Скотт Моррисон сообщили о создании нового альянса AUKUS в сфере безопасности и обороны.

После этого власти Австралии разорвали «контракт века» с компанией Naval Group (Франция), которое предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda на общую сумму €56 млрд.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что он «в гневе» и назвал решение Австралии «ударом в спину».

Послы Франции в Австралии и США 17 сентября впервые в истории были отозваны в Париж для консультаций.