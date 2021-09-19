Договоренности были достигнуты на июньском саммите G7 в британском Корнуолле, где также присутствовал Макрон, отмечает издание.
По его данным, тогдашнего главу МИД Британии Доминика Рааба предупреждали, что сделка повредит отношениям с Парижем и Пекином, однако тот проигнорировал предостережения.
Весь документооборот по AUKUS в правительстве Британии проходил под грифом «совершенно секретно», выяснили журналисты.
15 сентября президент США Джо Байден, британский премьер Борис Джонсон и глава австралийского правительства Скотт Моррисон сообщили о создании нового альянса AUKUS в сфере безопасности и обороны.
После этого власти Австралии разорвали «контракт века» с компанией Naval Group (Франция), которое предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda на общую сумму €56 млрд.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что он «в гневе» и назвал решение Австралии «ударом в спину».
Послы Франции в Австралии и США 17 сентября впервые в истории были отозваны в Париж для консультаций.