Президент Украины Владимир Зеленский виновен в том, что страна покупает российский газ по астрономическим ценам, сказал бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире канала «Первый независимый» 19 сентября

В августе Украина покупала российский газ на бирже в Словакии по $497 за тысячу кубов, в сентябре еще дороже — цена на внутреннем рынке доходила до $750 за тысячу кубов. Германия же по долгосрочным контрактам платит «Газпрому» порядка $220 за тысячу кубов.

«Сейчас у нас могло быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это. Помните его заявление, что "мы не можем покупать российский газ, потому что он самый вонючий в мире?"» — сказал Суслов.

«Северный поток – 2» — новое качество газовых войн Дженнифер Гренхольм.

Между тем немецкий политолог Александр Рар отметил, что Европа не может отказаться от российского газа, а газопровод «Северный поток-2» был достроен очень своевременно.

Противники России в ЕС и на Украине пытаются обвинить Москву в «использовании энергетики в качестве оружия» и вынудить Германию и ЕС ввести санкции против «Северного потока 2», которые остановят прокачку газа по нему или существенно ее сократят.

Киев не волнует, что «Северный поток-2» это в том числе проект пяти крупных европейских компаний, которые в случае проблем с ним понесут многомиллиардные убытки и будут судиться с руководством ЕС об их компенсации.

Не волнует украинское руководство и то, что в случае проблем с «СП-2» цена на газ для страны вырастет еще больше, «убивая» экономику и социальную сферу.

Главное — выполнить требование США, назвавших «Северный поток-2» «плохим» проектом.