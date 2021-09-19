Противостоявшие «Северному потоку-2» еврочиновники и европарламентарии потерпели сокрушительное поражение и делают истерические заявления, написал немецкий политолог Александр Рар в своем Telegram-канале 17 сентября

Так он прокомментировал оскорбительную резолюцию Европарламента, в которой Россию называют «стагнирующей авторитарной клептократией» и требуют отказаться от закупок энергоносителей из РФ.

«Для европарламентариев и для тех европейцев в брюссельских структурах, которые более жестко выступали с антироссийскими и российско-критическими заявлениями, и вели фактически войну против «Северного потока — 2», то, что сейчас произошло и происходит — проигрыш», — подчеркнул Рар.

«Северный поток – 2» — новое качество газовых войн

«Они в истерике, и даже делают беспочвенные, истерические заявления. Это как биться об стенку и играть в какую-то войну», — подчеркнул эксперт.

По его словам, противники России «просто не ожидали, что «Северный поток» все-таки будет построен», и что в ЕС «все будут говорить, что нужен дополнительно газ из России», и что оба «Северных потока» были построены своевременно.

«Уже начинают говорить, люди начинают понимать, разумные люди. А вот противники всех этих проектов и вообще сотрудничества с Россией просто не знают, куда деваться от злости», — отметил Рар.

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«Ничего они сделать не смогут, потому что реальность такая, что действительно цены на газ поднялись не из-за того, что Россия в этом виновата, а просто потому, что слишком радикально ЕС попытался создать ситуацию для выхода Европы из так называемых грязных энергоносителей», — констатировал политолог.

Он отметил, что, несмотря на постоянные крики о том, «что надо прям сегодня-завтра отказаться от угля, от газа, от нефти и так далее» Европа по-прежнему топит углем и сжигает газ.

А альтернативные источники энергии не работают, так как слишком зависят от погодных условий, констатировал Александр Рар.