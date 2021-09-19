Россия намерена полностью остановить транзит газа через Украину для того, чтобы шантажировать Евросоюз и ускорить сертификацию «Северного потока-2», заявила советник главы Минэнерго Елена Зеркаль в своей статье для издания «Европейская правда», опубликованной 18 сентября

Страх Киева потерять транзит российского газа обусловлен тем, что в этом случае Украина не сможет закупать российский газ у европейских посредников, а другого газа кроме российского она получить физически не может.

«Очень вероятно, что Путин одобрит — или уже одобрил — решение полностью прекратить транзит через украинскую территорию», — пишет Зеркаль.

Дефекты «свободного рынка». Цены на газ подпрыгнули и ударили по Украине © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

Не менее расплывчато она объясняет, как можно «перенастроить» ГТС Украины в случае остановки транзита российского газа, отделываясь эвфемизмами «высший пилотаж» и «наши специалисты знают, что делать».

Панические слухи об остановки Россией транзита газа через Украину распространяются киевским режимом на протяжении последних месяцев, несмотря на то, что в «Газпроме» неоднократно заявляли: выполнят заключенный до 2024 года транзитный контракт полностью.

Цель этих обвинений одна — обвинить Москву в «использовании энергетики в качестве оружия» и вынудить Германию и ЕС ввести санкции против «Северного потока 2», которые остановят прокачку газа по нему или существенно ее сократят.

«Северный поток – 2» — новое качество газовых войн

Не заботит украинское руководство и то, что в случае проблем с «СП-2» цена на газ для страны вырастет еще больше, «убивая» экономику и социальную сферу.

Главное — выполнить требование США, назвавших «Северный поток-2» «плохим» проектом.