Страх Киева потерять транзит российского газа обусловлен тем, что в этом случае Украина не сможет закупать российский газ у европейских посредников, а другого газа кроме российского она получить физически не может.
«Очень вероятно, что Путин одобрит — или уже одобрил — решение полностью прекратить транзит через украинскую территорию», — пишет Зеркаль.
Подобного качества обвинения в адрес России выдвигала Британия, использовавшая выражение «highly likely» (очень вероятно — англ.) в деле об отравлении Скрипалей «новичком».
Не менее расплывчато она объясняет, как можно «перенастроить» ГТС Украины в случае остановки транзита российского газа, отделываясь эвфемизмами «высший пилотаж» и «наши специалисты знают, что делать».
Панические слухи об остановки Россией транзита газа через Украину распространяются киевским режимом на протяжении последних месяцев, несмотря на то, что в «Газпроме» неоднократно заявляли: выполнят заключенный до 2024 года транзитный контракт полностью.
Цель этих обвинений одна — обвинить Москву в «использовании энергетики в качестве оружия» и вынудить Германию и ЕС ввести санкции против «Северного потока 2», которые остановят прокачку газа по нему или существенно ее сократят.
Киев не волнует, что «Северный поток-2» это в том числе проект пяти крупных европейских компаний, которые в случае проблем с ним понесут многомиллиардные убытки и будут судиться с руководством ЕС об их компенсации.
Не заботит украинское руководство и то, что в случае проблем с «СП-2» цена на газ для страны вырастет еще больше, «убивая» экономику и социальную сферу.
Главное — выполнить требование США, назвавших «Северный поток-2» «плохим» проектом.