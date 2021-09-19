Украина сама остановит транзит газа в ЕС по своей газотранспортной системе (ГТС), если «Газпром» снизит объемы поставок своего газа через украинскую ГТС ниже определенного уровня, заявил киевский политолог Михаил Чаплыга в своем видеоблоге на Youtube 16 сентября

Дефекты «свободного рынка». Цены на газ подпрыгнули и ударили по Украине © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

Тогда «Газпром» был вынужден остановить транзит через Украину из-за воровства газа. Теперь российская компания имеет возможность отплатить киевскому режиму той же монетой, полагает эксперт.

Главная проблема Киева это тот факт, что, несмотря на заявления об отказе от российского газа, он вынужден закупать его же у европейских контрагентов, причем виртуально, отбирая импортный газ из своей ГТС, а не качая его реально с территории той же Словакии, считает Чаплыга.

«Допустим, в трубу заходит 10 млрд кубометров, а нам надо 15. Мы отбираем 10, в трубе ноль, а нам еще надо где-то взять пять. Для этого надо включить реальный реверс. А как только настоящий реверс включается, транзит останавливается. И не Россия, а Украина тормозит прокачку, полностью обрезает транзит и начинает закачивать реверсом газ», — полагает эксперт.

Ранее «Газпром» отмечал, что выполнит в полной мере контракт на прокачку газа через Украину, заключенный до 2024 года. В документе есть пункт «бери или плати», который вынуждает оплачивать транзит 40 млрд кубометров газа даже в том случае, если фактически эти объемы не прокачивались.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не против продлить контракт после его окончания, однако его условия зависят от интереса европейских партнеров к поставкам российского газа через украинскую ГТС.