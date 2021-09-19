Заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Евгения Кравчук назвала причины разгорающегося внутрипартийного конфликта со спикером украинского парламента Дмитрием Разумковым. Ее слова прозвучали в эфире «24 канала»

Спикер Рады Дмитрий Разумков: особенности нового политического проекта © Facebook, Верховна Рада України

Проявил он самостоятельность и в вопросе скандального закона об олигархах, отправив президентский законопроект на экспертизу в Венецианскую комиссию вопреки желанию главы государства.

Именно это не понравилось руководству «слуг», потребовавшему незамедлительного рассмотрения антиолигархического законопроекта.

«Такое затягивание нам выглядит довольно странным. Общество требует от нас реальной борьбы с олигархами, а не топтание на месте», — заявила Кравчук.

В то же время она сказала, что пока предложение об отставке Разумкова фракция «слуг народа» не рассматривала.

Информацию о том, что уже собирают подписи для увольнения спикера парламента она назвала слухами.