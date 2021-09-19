Главная беда казахстанской армии состоит в отсутствии у нее боевого опыта. Ее можно сравнить со спортсменом, который долго тренировался, но ни разу не выступал на соревнованиях и понятия не имеет о своих способностях. Об этом рассказал член Союза журналистов Республики Казахстан Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: кто он

Эксперт отметил только один казахстанский батальон принимал участие в боях на таджикско-афганской границы с 1991 по 2001 год, через этот батальон прошло всего 8 775 человек, которые уже военные пенсионеры, и 98% из них — обыкновенные солдаты, не офицеры.

«Еще есть батальон "Казбат", который принимал участие в "миротворческой миссии" в уничтоженном американцами Ираке. И все. У нас ни армия, ни министр обороны не имеют боевого опыта. У министров есть множество медалей, но это только юбилейные медали (10 лет независимости, 15, 20 и так далее) и медали за выслугу лет. Ни одной боевой награды. А теперь давайте посмотрим, что Россия делала в Сирии. Каждый командир военного округа руководил одной-двумя операциями. Все имеют реальный боевой опыт», — сетует Гусев.

В Афганистане сейчас находятся от 15 до 17 тысяч игиловцев (террористическая организация запрещена в РФ), которых российская армия выгнала из Сирии, и эти боевики вполне могут двинутся в страны средней Азии, армии которых не имеют боевого опыта, уточнил журналист.

Но самое интересное и самое страшное для казахских русофобов, что помочь среднеазиатским странам может только Российская Федерация, у нее есть база в Таджикистане и она может развернуть вдоль границы другие соединения, насколько это будет возможно, заключил собеседник издания.

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