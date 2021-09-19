Украина как Анти-Россия - устойчивый тренд, поскольку он возник на рубеже XIX-XX веков, и он был частью тогдашней протестной идеологии, наряду с социализмом и идеологией национальных меньшинств. Об этом рассказал историк Федор Гайда в интервью изданию Украина.ру

Федор Гайда: кто он © kantiana.ru Дмитрий Гордон предложил изменить гимн страны. Он отметил, что у гимна величественная, красивая музыка, однако слова, по его мнению, «никуда не годятся». По его словам, в тексте слишком много таких пессимистичных фраз, «как еще не пропали» или «сгинут наши вороженьки». Журналист советует сделать гимн оптимистичнее, чтобы в нем было больше надежды на будущее.

«Обратите внимание на слова украинского гимна. Это, собственно говоря, «Интернационал», только местечковый. Сами слова подсказывают — «кто стал ничем, тот станет всем» — «запануем мы, братья, на своей сторонке». И так во всем. Протестность не изжита, нет позитивного потенциала. Даже Гордон говорит, что надо гимн менять, потому что он протестный, а с протестными настроениями далеко не уйдешь. Можно «попрыгать на майдане», а если будешь прыгать всю жизнь, то жизнь твоя долго не продлится», — уверен эксперт.

Что касается идеи «Украина — Россия», «Украина — Русь» — это попытка Грушевского создать что-то более позитивное, но все равно получился «какой-то кентавр», потому что Грушевский пытался рассказать, что Русь — это именно Украина и ничто более, но это совершенно искусственная теория, пояснил Гайда.

Проблема украинизации заключается в том, что исторически украинская культура, как бы мы ее не называли, все равно является частью очень большой и великой культуры, которая называется русской, заключил собеседник издания.

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