В Америке сегодня нет определённой политики в отношении постсоветского пространства, будь то Украина, Средняя Азия или Южный Кавказ. Об этом рассказал президент Центра глобальных интересов (США) Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Николай Злобин: кто он © РИА Новости, Нина Зотина Джо Байдена. На встрече Байден заявил о «твердой приверженности» США в поддержке суверенитета Украины. Кроме того, по итогам переговоров обе стороны выпустили совместное заявление, где говорилось об обсуждении проблем Крыма, запуска «Северного потока-2» и дополнительной финансовой поддержки для Украины. Байден заявил о своем желании еще раз посетить Украину.

Кроме того, смена политического лидерства в Германии и очередной кризис в Евросоюзе тоже не допустили формирование единой позиции по многим вопросам, включая Украину, отметил эксперт.

«Наконец Байдену пора определиться в отношении политики на российском направлении. Время для её выработки у него заканчивается, и пока в Вашингтоне она повисла в воздухе. Поэтому Украина, которая в немалой степени зависит от этого вопроса, тоже вольно или невольно повисла в воздухе», — указал Злобин.

Баден запаздывает по сравнению со своими обещаниями с окончательной выработкой китайского направления своей политики, поэтому встречу с Владимиром Зеленским нельзя было рассматривать как поворотный момент, она скорее могла носить пристрелочный предварительный характер, и в идеале через полтора-два года эту встречу надо повторить, заключил собеседник издания.

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