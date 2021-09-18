Самое интересное и самое страшное для казахских русофобов, что помочь среднеазиатским странам в борьбе с боевиками из Афганистана может только Российская Федерация. Об этом рассказал член Союза журналистов Республики Казахстан Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: кто он

«Они точно пойдут не в Иран и не в Пакистан. Там из них еще на границе сделают винегрет. И не в Индию. В Индию можно попасть только через штат Кашмир, а там постоянные стычки с пакистанцами из-за спорных территорий, армия находится в постоянном состоянии боевой готовности и имеет боевой опыт. И получается, что поскольку талибы будут их давить из своей страны (зачем им 15 тысяч человек, которые умеют только убивать?), у нас остается только Туркмения, Узбекистан и Таджикистан. Самое слабое звено — Туркмения. Откупаться деньгами как они делали все время независимости, продавая газ, уже они не могут. Денег не очень много, потому что единственный покупатель газа Китай», — рассуждает Гусев.

У России же есть база в Таджикистане и она может развернуть вдоль границы другие соединения, насколько это будет возможно, заключил собеседник издания.

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