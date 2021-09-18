Политика казахстанских властей выторговать преференции в переговорах с Россией за счет заигрывания с националистами может привести к разрушению межнационального единства республики и хаосу по украинскому образцу. Об этом рассказал член Союза журналистов Республики Казахстан Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: кто он

Эксперт подчеркнул, что даже в 1990е годы, когда не было ни газа, ни электричества, и люди готовили еду на балконе, все понимали, что есть единый казахстанский народ, а сейчас страшно представить, что будет после того, как уйдет основатель Казахстана.

«Сейчас наши начальники поддерживают махровый национализм, вводя в парламент идеологов национализма. Для чего? Чтобы повысить ставки в игре и получить больше бонусов от той же России? Я не понимаю», — сетует Гусев.

На примере Украины мы видим, как националисты колесили по стране, сначала собирая митинги по 30-50 человек, а потом дошли до власти, и мы помним, что из этого получилось, подчеркнул журналист.

Надо этот опыт изучать и ни в коем случае не повторять, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.