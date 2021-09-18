Ранее президент Токаев, комментируя последние провокации казахских националистов, заявил, что русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно законодательству республики, препятствовать нельзя. По его словам, поддерживая плюрализм мнений, Казахстан будет жестко пресекать любые формы радикализма и не позволит покушаться на государственный суверенитет и территориальную целостность.
Эксперт подчеркнул, что даже в 1990е годы, когда не было ни газа, ни электричества, и люди готовили еду на балконе, все понимали, что есть единый казахстанский народ, а сейчас страшно представить, что будет после того, как уйдет основатель Казахстана.
«Сейчас наши начальники поддерживают махровый национализм, вводя в парламент идеологов национализма. Для чего? Чтобы повысить ставки в игре и получить больше бонусов от той же России? Я не понимаю», — сетует Гусев.
На примере Украины мы видим, как националисты колесили по стране, сначала собирая митинги по 30-50 человек, а потом дошли до власти, и мы помним, что из этого получилось, подчеркнул журналист.
Надо этот опыт изучать и ни в коем случае не повторять, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.