Экологические проблемы Херсонщины связаны с тем, что пресную воду сливают в Черное море. Большие проблемы из-за того, что дренажная система, перетоки и поливы не работают. Из-за нехватки денег страдают сельхозпредприятия, что приводит к оттоку населения и гибели сел, рассказал экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко в интервью Украина.ру

Алексей Журавко: Херсон сам загнал себя в тупик, из которого не выбраться без России © rusdozor.ru

На сегодняшний день мы наблюдаем тенденцию, когда с каждым годом все больше людей передисковывают свою же продукцию, которую вырастили, а это колоссальные убытки, сетует эксперт.

«Мы видим, как с угрожающими темпами бросают целые поля и демонстративно бьют арбузы. Но это не только арбуз. В том году массово выбрасывали морковь. Мы еще посмотрим, что будет осенью. Скоро заморозки, и, учитывая, что необработанных с неубранным урожаем полей будут оставлять все больше, эта продукция будет пропадать», — указал Журавко.

Что касается пустыни, то она подходит, потому что когда работала оросительная система, поля заливались и происходило опреснение земель, пресная вода давила и соль не проступала, у сегодня Херсон теряет плодородные земли, на которых можно было бы что-то выращивать, уточнил политик.

«Мы теряем производство и воспроизводство во всех отношениях. Животноводство, сельхозпродукция, переработка. Если каховский электромаш работал в кооперации с Россией и производил более 80% продукции электродвигателей для РФ и для Крыма, то сегодня практически завод стоит. Там три калеки работают. А это фундамент бюджета», — подчеркнул он.

Херсонской области был нанесен большой ущерб из-за блокады Крыма и разрывов экономических связей с Россией, ее жители устали от постоянной нищеты и ненависти, заключил собеседник издания.

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