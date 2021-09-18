Алексей Журавко, который после государственного переворота на Украине уехал в Москву, большую часть жизнь работал, занимался бизнесом и вел политическую деятельность в Херсонской области. Он как никто другой знает проблемы региона и то, как их можно решить.
Эксперт отметил, что украинский язык в Крыму не только не был ликвидирован, но и усилен законодательно и конституционно подкреплен Российской Федерацией, и крымско-татарский язык тоже подкреплен необходимыми законами и указами.
Если бы шла вода, была открыта граница, ходили поезда на Москву, шел грузопоток и электроэнергия, область бы получила колоссальный доход, это было бы выгодно и России, и Украине, уверен политик.
"Но сегодня пошли по самому страшному пути разрушения и антироссийскому проекту. Хотя я как украинский политик считаю, что то, что произошло в Крыму, было правильно. Я был на референдуме и видел все своими глазами. Люди приняли решение, а решение нужно отстаивать и защищать. Если бы не защитила Россия, было бы то же самое, что и на Украине, только гораздо страшнее. Последствия были бы тяжелее и для Херсонской области тоже", — подчеркнул Журавко.
А сейчас Херсонская область из-за потери рынков России, Крыма и Донбасса заморожена, в тупике и будто бы закрыта пробкой. И от этого она страдает, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.