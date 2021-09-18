Сегодня Херсон является проукраинско российским городом. Если туда зайдут российские войска, их будут встречать с цветами. Потому что Херсону нужна стабильность. Ему надоело жить в нищете и в ненависти. Об этом рассказал народный депутат Украины 5-6 созывов Алексей Журавко в интервью изданию Украина.ру

Алексей Журавко: Херсон сам загнал себя в тупик, из которого не выбраться без России © rusdozor.ru

Ранее известный военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил о том, что в 2014 году еще до референдума в Крыму и до войны в Донбассе жители русскоговорящего Херсона воспринимали себя украинцами и уже считали Россию врагом.

Эксперт отметил, что во время государственного переворота 2013-2014 годов во многотысячном Херсоне нашлась «тысяча идиотов», которые поддержали Майдан, но это все равно не весь Херсон.

«Все активные люди, которые участвовали в блокаде Крыма — все завозные. Да, в многотысячном Херсоне нашлась тысяча идиотов — но это все равно не весь Херсон. Большая часть херсонцев имеет родственные корни с Крымом. Они знают, чем живет полуостров и что там строят. И в данный момент херсонцы за дружбу с Россией», — уверен Журавко.

Конечно, среди херсонцев идет небольшой рост ненависти по отношению к россиянам. Но это связано с постоянным прогрессирующим зомбированием. Если правильно все повернуть, то можно и Херсон, и всю Украину спасти, заключил собеседник издания.

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