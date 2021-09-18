В последние годы экономика Казахстана совсем не радует. Поэтому находятся люди, которые говорят, что якобы еще во времена Советского Союза были заложены мины, которые даже после того, как мы стали независимыми, не дают нам хорошо жить. Об этом рассказал член Союза журналистов Республики Казахстан Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: кто он

Эксперт пояснил, что именно поэтому казахстанские националисты политизируют массовый голод по примеру Украины, героизируют Мустафу Шокая, который занимался организацией Туркестанского легиона, и так далее.

«Бытовой национализм был всегда. Но в советское время было достаточно того, чтобы к человеку пришел участковый, и, глядя ему в глаза, сказал, что если ты не заткнешься, то через три дня я тебя посажу и ты поедешь лес валить. Сейчас такого нет и национализм в основном проникает именно в ряды молодых сельских жителей, которые массово съезжаются в город на заработки», — указал Гусев.

Если же казахстанские власти пытаются выторговать преференции в переговорах с Россией за счет заигрывания с националистами, то это может привести к разрушению межнационального единства республики и хаосу по украинскому образцу, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.