«Русский мир» не имеет целью территориальное расширение России. Это лишь цивилизационное предложение. Если же какой-то народ желает войти именно в состав России, он должен соответствовать уже не критериям «Русского мира», а русского государства. Такое мнение выразил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в своей колонке для Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Мы должны прийти к ситуации, когда «Русский мир» становится для населения планеты гораздо более привлекательным, чем недавно был мир американский, когда быть сопричастными к русской цивилизации мечтают, как о великой чести, а согласие России, по просьбе местного населения, включить в свой состав какую-нибудь территорию (например, Швейцарию или Финляндию) рассматривается как самими присоединяемыми, так и остальным миром, как редкая удача», — написал Ищенко.

За последние двадцать лет Россия создала чёткий набросок цивилизационных основ «Русского мира». Теперь осталось самое сложное: не торопясь, не рассматривая своё дело как великую общечеловеческую миссию, без надрыва, без агрессии и принуждения выиграть конкурентную борьбу цивилизационных проектов, обеспечив «Русскому миру» глобальность и продлив его в вечность, заключил собеседник издания.