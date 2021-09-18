Эксперт уточнил, что главными из этих критериев являются ощущение не присоединения, а воссоединения, слияния двух частей разделённого целого, а также взаимовыгодность объединения (вместе двум объединяющимся частям должно житься и развиваться значительно лучше; причём обеим, чем каждой из них в отдельности).
«Мы должны прийти к ситуации, когда «Русский мир» становится для населения планеты гораздо более привлекательным, чем недавно был мир американский, когда быть сопричастными к русской цивилизации мечтают, как о великой чести, а согласие России, по просьбе местного населения, включить в свой состав какую-нибудь территорию (например, Швейцарию или Финляндию) рассматривается как самими присоединяемыми, так и остальным миром, как редкая удача», — написал Ищенко.
За последние двадцать лет Россия создала чёткий набросок цивилизационных основ «Русского мира». Теперь осталось самое сложное: не торопясь, не рассматривая своё дело как великую общечеловеческую миссию, без надрыва, без агрессии и принуждения выиграть конкурентную борьбу цивилизационных проектов, обеспечив «Русскому миру» глобальность и продлив его в вечность, заключил собеседник издания.