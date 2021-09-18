Эксперт отметил, что Карагандинская область — самый индустриальный регион в стране (уголь, медь, черные металлы, редкоземельные металлы), чуть ли не 90% жителей которого представляют собой городское население, которое в основном работает на промышленных предприятиях.
«Это регион пахарь. А когда человек занят работает, его больше волнуют вопросы собственного выживания — поднять детей, дать им хорошее образование. Пока ситуация не позволяет простому работяге делать большие накопления. Но по крайней мере он может взять кредит и отправить ребенка учиться», — констатировал Гусев.
Нельзя сказать, что Карагандинская область — аполитичный регион, поскольку везде хватает людей, недовольных любой властью, но в основном люди заняты собой, своими семьями, своей работой, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.