Карагандинская область - это регион пахарь. А когда человек занят работает, его больше волнуют вопросы собственного выживания, а не вопросы политики. Он пытается поднять детей, дать им хорошее образование. Об этом рассказал член Союза журналистов Республики Казахстан Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: кто он

«Это регион пахарь. А когда человек занят работает, его больше волнуют вопросы собственного выживания — поднять детей, дать им хорошее образование. Пока ситуация не позволяет простому работяге делать большие накопления. Но по крайней мере он может взять кредит и отправить ребенка учиться», — констатировал Гусев.

Нельзя сказать, что Карагандинская область — аполитичный регион, поскольку везде хватает людей, недовольных любой властью, но в основном люди заняты собой, своими семьями, своей работой, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.