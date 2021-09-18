Во времена СССР Херсонская область развивалась. Особенно это касалось сельскохозяйственной отрасли, на что и делали ставку в советское время. Северо-крымский канал работал, оросительная система работала. Об этом рассказал народный депутат Украины 5-6 созывов Алексей Журавко в интервью изданию Украина.ру

Алексей Журавко: Херсон сам загнал себя в тупик, из которого не выбраться без России © rusdozor.ru

А если оросительная система, дренажная система и гидросооружения работают, это значит, что у нас растут леса. На сегодняшний день это большая проблема, отметил эксперт.

По его словам, работали фабрики, работали заводы (хлопчатобумажный комбинат работал, судостроительный завод работал), поэтому Херсону было куда развиваться, но после провозглашения Украиной независимости региону был нанесен большой ущерб.

«Наступила новая ментальность, новая жизнь, новые рыночные отношения, появились предприниматели, а Херсон начал увядать. Урон был нанесен большой. Все началось разворовываться, растаскиваться. Но кто смог в этих условиях сохранить и приумножить, тот и выжил. Через определенное время ситуация стабилизировалась, стало восстанавливаться производство, животноводство, люди начали создавать фермерские хозяйства и Херсон начал подниматься с колен», — вспоминает Журавко.

Политик отметил, что в 2000е годы он в Херсоне был депутатом, у него работали предприятия на более 5 тысяч рабочих мест, а сейчас ничего этого нет.

«Фабрика практически не работает, хлебозавод разворовали, автопредприятия не работают. Да, это связано с моей политической позицией. Но они это все разбили, даже не посмотрев на рабочие места для инвалидов», — указал он.

Люди, которые на сегодняшний день что-то могут, либо неугодны власти, либо же они становятся жертвами, на которых пытаются заработать деньги, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.