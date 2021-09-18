Жители Казахстана ждали смены кабинета министров, но этого не произошло из-за того, что президент Касым-Жомарт Токаев все равно согласовывает свои решения с Нурсултаном Назарбаевым. Об этом рассказал член Союза журналистов Республики Казахстан Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: кто он Медведев-Путин, а сейчас в Казахстане точно такой же тандем, и нынешний президент не на 100% свободен в своих решениях.

«Он в любом случае консультируется с Папой, как у нас говорят (о Назарбаеве — ред.). Без одобрения "Библиотеки" (резиденции бывшего главы государства — ред.) нельзя даже министра поменять. Поэтому все будет идти по накатанной, потому что у нас такой менталитет», — считает Гусев.

Есть казахская поговорка — лишь бы не было войны, а остальное мы как-нибудь переживем, заключил собеседник издания.

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