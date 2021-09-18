Ранее Ахметов, против которого завели дело о разжигании розни и заблокировали его ютуб-канала, уехал из Казахстана сначала в Грузию, а теперь находится в Киеве.
В виду того, что в странах бывшего СССР полно высокопоставленных националистов, они будут кормить и поддерживать Ахметова, но эти «три корки хлеба» ему все равно придется отрабатывать, уточнил эксперт.
«Поэтому возможно, что он вместе с бандеровцами будет выходить на каком-то другом канале», — указал Гусев.
Но самое интересное состоит в том, что казахский националист Куат Ахметов общается с украинскими националистами на ненавистном им русском языке, заключил собеседник издания.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.