Вряд ли организатор «казахских языковых патрулей» Куат Ахметов понимает, что он нарушил закон. Националисты в любой стране не понимают, что такое закон. Для них главное — их странные идеи. Об этом рассказал член Союза журналистов Республики Казахстан Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: кто он

В виду того, что в странах бывшего СССР полно высокопоставленных националистов, они будут кормить и поддерживать Ахметова, но эти «три корки хлеба» ему все равно придется отрабатывать, уточнил эксперт.

«Поэтому возможно, что он вместе с бандеровцами будет выходить на каком-то другом канале», — указал Гусев.

Но самое интересное состоит в том, что казахский националист Куат Ахметов общается с украинскими националистами на ненавистном им русском языке, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.