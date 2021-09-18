Россия может предложить Украине органичное, нормальное развитие во взаимодействии, но при этом все должны понимать, что в рамках этого большого политического пространства всем надо научиться взаимодействовать, уточнил эксперт.
«Русь-Россия изначально возникает по имперскому принципу. Возьмите легендарное призвание Рюрика — там Рюрика призывают не только славяне, но еще и угро-финские племена. И поэтому России ничего придумывать не надо», — указал Гайда.
Всем надо вспомнить замечательную нашу ценность, нашу категорию —братство. И, не ущемляя друг друга, идти вперед вместе, что в течение тысячи лет и происходило, заключил собеседник издания.
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