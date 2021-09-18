Слова старшего советника по энергетической безопасности госдепа США Амоса Хохштейна о «Северном потоке — 2» являются четким сигналом для Киева о бесполезности борьбы с газопроводом. Об этом 17 сентября в эфире телеканала «Наш» заявил депутат Верховной Рады от «Батькивщины» и экс-министр по вопросам ЖКХ Алексей Кучеренко.

Дмитрий Марунич о том, как выгода от истерик обернулась для Украины поражением © РИА Новости, Нина Зотина

По его словам, представитель США в ходе своего визита «полностью успокоил» украинские власти.

«Вы понимаете, что нам уже четко говорят: забудьте, "Северный поток — 2" — это уже решенный вопрос, и не надо скулить, не надо обижаться, не надо ездить и дурацкие интервью давать», — подчеркнул Кучеренко.

Строительство газопровода «Северный поток — 2», занявшее три года, завершили на прошлой неделе. Его проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров в года. Начать эксплуатацию планируется до конца 2021-го.

Москва неоднократно объясняла, что «СП-2» — коммерческий проект. Российские власти готовы продолжать прокачку топлива через Украину, однако это зависит от многих факторов, в том числе от объемов будущих европейских закупок.