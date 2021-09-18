Ранее Хохштейн заявил во время своего визита в Киев, что Украине стоит сосредоточиться не на «Северном потоке — 2», а на модернизации своей энергетики. По его словам, сейчас настает момент, когда в мире должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью.
По его словам, представитель США в ходе своего визита «полностью успокоил» украинские власти.
«Вы понимаете, что нам уже четко говорят: забудьте, "Северный поток — 2" — это уже решенный вопрос, и не надо скулить, не надо обижаться, не надо ездить и дурацкие интервью давать», — подчеркнул Кучеренко.
Строительство газопровода «Северный поток — 2», занявшее три года, завершили на прошлой неделе. Его проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность двух ниток газопровода — 55 миллиардов кубометров в года. Начать эксплуатацию планируется до конца 2021-го.
Москва неоднократно объясняла, что «СП-2» — коммерческий проект. Российские власти готовы продолжать прокачку топлива через Украину, однако это зависит от многих факторов, в том числе от объемов будущих европейских закупок.