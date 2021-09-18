В ходе мероприятия журналист задал вопрос Данилову на русском языке, в ответ секретарь СНБО заявил, что «не совсем понял» его суть. По словам чиновника, он «напрягается», когда слышит русскую речь. В ответ журналист напомнил, что Данилов является уроженцем Луганска, поэтому должен понимать русский язык.
«Послушайте, если я из Луганска, так вы думаете, что в Луганске все разговаривают на русском языке? Придумали себе, скажем так, чушь, и сейчас ее несете по всему миру. Смотрите, количество патриотов, которое было и есть в Луганске, поверьте, оно, может, не меньше, чем во Львове», — сказал в секретарь СНБО.
Это не первое сомнительное высказывание Данилова о языковом вопросе на Украине. Так, например, в марте он заявил об угрозе существованию республики из-за использования русского языка. Также он предложил перевести украинский язык на латиницу и сделать изучение английского языка обязательным.
Комментируя эти высказывания Данилова, одесский публицист Юрий Ткачев у себя в телеграм-канале привел отрывок из книги Михаила Булгакова: "Он, извольте ли видеть, разучился говорить по-русски с ноября прошлого года". «Так что всё это уже было. И прошло. И это тоже пройдёт», уверен журналист.