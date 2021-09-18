Оперная певица Анна Нетребко пожаловалась на провалы памяти, связав их с развивающейся деменцией. Такое заявление артистка сделала 16 сентября в эфире программы «Вечерний Ургант»

«Уже начинает прослеживаться деменция. Ловлю себя на мысли, что пою и не понимаю, что же произносить дальше», — призналась артистка.

По мнению оперной дивы, на ее состояние здоровья могла повлиять ранее перенесенная коронавирусная инфекция, но несмотря на это певица запланировала гала-концерт в Кремлевском дворце и тур по российским городам.

Ёлка презентовала свою «самую счастливую песню» © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк Анна Нетребко родилась в Краснодаре, училась в Санкт-Петербургской консерватории, в настоящее время имеет статус народной артистки РФ и каммерзенгера (почетное звание особо выдающимся оперным артистам) Венской оперы.

Исполнительница фигурирует на сайте «Миротворец» и находится под украинскими санкциями. Причиной послужила материальная помощь, оказанная ею Донецкому оперному театру. За это в Киеве ее обвинили пособничеству «российской агрессии». Сама Нетребко на эти обвинения еще в 2014 году ответила, что верит в силу искусства во время конфликтов и кризисов и хочет четко объяснить, что «это пожертвование не являлось политическим актом».