Военно-технологический альянс AUCUS (Великобритания, Австралия, США) был создан второпях, экспертами предполагалась финансово-экономическая интеграция, которая осталась за его рамками. Первоочередная задача этой новой геополитической формулы - сдерживание Китая, а не России, считает эксперт

«Участники данного альянса четко указали, что он направлен против Китая. Несмотря на то, что на саммите слово Китай старательно обходили стороной, в интервью все премьер-министры заявили, что Китай демонстрирует столь агрессивное поведение, что мы не могли не ответить. С Россией другая ситуация — России стоит ожидать неожиданностей и проблем с совсем другого направления, а именно от окружения России», — сказал Дробницкий.

По мнению эксперта, от США стоит в первую очередь ожидать интенсификации подрывных действий и дестабилизации в постсоветских государствах.

Полностью интервью можно прочитать здесь.