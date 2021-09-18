С одной стороны, современная Украина - проект либерального крыла американской администрации, с другой - она не выполняет возложенных на нее функций. В окружении Джо Байдена нет согласия по украинскому вопросу, рассказал в интервью Украина.ру политолог Дмитрий Дробницкий

Ослабший Байден сказал Зеленскому «заткнитесь»: эксперт о новой странице в американской геополитике © president.gov.ua Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена оцениваются неоднозначно. Призывы Зеленского остановить строительство «Северного потока — 2» не нашли поддержки в администрации Байдена.

«Все…свои функции, придуманные Викторией Нуланд, Украина не выполнила. Что делать? Можно бросить, как Афганистан — разбирайтесь сами. Можно, наоборот, пытаться заставить ее повоевать. Но всем стало ясно, что воевать — это потерять еще куски Украины. Можно поддерживать нынешнее состояние вещей, когда денег в час по чайной ложке, когда какой-то транзит газа будет продолжаться через Украину… А раз не получилось, то что делать с этим "славянским Афганистаном" — Украиной? Давать серьезное оружие? А вдруг там найдется некий чудак, который снова начнет воевать, ожидая, что Запад придет на помощь?», — рассказал собеседник издания.

Дробницкий также пояснил, что заверения американского дипломата Майкла Макфола в том, что Украину Америка не бросит, не стоит воспринимать всерьёз. Тактика США на постсоветском пространстве — сеять хаос и дестабилизировать ситуацию, подчеркнул эксперт.

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