Главная причина резкого роста цены на газ - низкая заполняемость хранилищ газа в Европе накануне отопительного сезона, обусловленная рядом факторов. Об этом рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина

Эксперт отметил, что среди этих факторов активный отбор газа из хранилищ на фоне роста цен и неспособность поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) заполнить дефицит.

«Экономика Евросоюза, очевидно, оживилась, и начался рост потребления», — указал Марунич.

«Газпром» тоже, наверное, мог бы больше подать газа в Европу, но он четко выполняет контракты, не поставляя сверх того: в теории он мог бы поставлять больше, но не делает этого по каким-то причинам, уточнил специалист.

По его словам, если танкеры с СПГ пойдут в Европу, то это поможет, снизить рост цен, однако ситуация будет изменчивой.

«Удивляет другое: почему те же американские производители СПГ не сражаются за европейский рынок? Сколько болтовни было на эту тему — что Америка борется за европейский рынок и поэтому пытается остановить «Северный поток-2»… Где же она борется? Что же ей мешает захватить этот рынок сейчас, заработать миллиарды? Оказалось, что не так все просто», — считает он.

Собеседник издания добавил, что Украина получает газ по реверсу по ценам от $500 и выше за тысячу кубометров, так как у всех реверсных контрактов привязка к биржевым индексам, поэтому закупки производятся по ценам, приближенным к биржевым.

Полностью интервью можно прочитать здесь.