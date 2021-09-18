На голландской газовой бирже TTF котировки контрактов на поставку газа уже перевалили за $810 за тысячу кубометров. Ранее в качестве основного фактора высоких цен на газ в Европе назывались еще более высокие цены на газ в Азии, куда уходила основная масса поставок сжиженного природного газа. Даже появлялись сообщения, что цены в ЕС превысили азиатские.
Эксперт отметил, что среди этих факторов активный отбор газа из хранилищ на фоне роста цен и неспособность поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) заполнить дефицит.
«Экономика Евросоюза, очевидно, оживилась, и начался рост потребления», — указал Марунич.
«Газпром» тоже, наверное, мог бы больше подать газа в Европу, но он четко выполняет контракты, не поставляя сверх того: в теории он мог бы поставлять больше, но не делает этого по каким-то причинам, уточнил специалист.
По его словам, если танкеры с СПГ пойдут в Европу, то это поможет, снизить рост цен, однако ситуация будет изменчивой.
«Удивляет другое: почему те же американские производители СПГ не сражаются за европейский рынок? Сколько болтовни было на эту тему — что Америка борется за европейский рынок и поэтому пытается остановить «Северный поток-2»… Где же она борется? Что же ей мешает захватить этот рынок сейчас, заработать миллиарды? Оказалось, что не так все просто», — считает он.
Собеседник издания добавил, что Украина получает газ по реверсу по ценам от $500 и выше за тысячу кубометров, так как у всех реверсных контрактов привязка к биржевым индексам, поэтому закупки производятся по ценам, приближенным к биржевым.
Полностью интервью можно прочитать здесь.