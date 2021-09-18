Ранее в отставку подали все иностранные члены набсовета «Нафтогаза» — Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо ван дер Хейден (Бельгия). Они пояснили, что недовольны действиями главы правления компании Юрия Витренко. Власти США в связи с этим выразили обеспокоенность и ждут активного участия правительства Украины в «позитивном решении» этого вопроса.
Эксперт напомнил, что этот скандал начался с момента увольнения предыдущего главы компании Андрея Коболева, когда неудовольствие было высказано со стороны официальных лиц Соединенных Штатов — Киев обвиняли в сворачивании реформы корпоративного управления.
«Но я не думаю, что принципиально что-то поменяется, потому что «Нафтогаз» сейчас гарантирует выполнение тех критических обязательств, которые были взяты президентом Украины Владимиром Зеленским и правительством по сохранению тарифной стабильности», — отметил Землянский.
«Нафтогаз» остается под управлением Кабмина и будет действовать в логике той политики, которая проводится в энергетической сфере по сохранению тарифов на коммунальные услуги в целом — газ, электричество, отопление, горячая вода — до конца текущего отопительного сезона. Что будет после его окончания, сейчас сказать сложно, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.