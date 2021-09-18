«Нафтогаз» остается под управлением Кабмина и будет действовать в логике политики, по сохранению тарифов на услуги ЖКХ до конца текущего отопительного сезона. Об этом рассказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский в интервью изданию Украина.ру

Валентин Землянский: Украина сейчас платит за российский газ в разы дороже, чем Германия © Facebook/Валентин Землянский Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо ван дер Хейден (Бельгия). Они пояснили, что недовольны действиями главы правления компании Юрия Витренко. Власти США в связи с этим выразили обеспокоенность и ждут активного участия правительства Украины в «позитивном решении» этого вопроса.

Эксперт напомнил, что этот скандал начался с момента увольнения предыдущего главы компании Андрея Коболева, когда неудовольствие было высказано со стороны официальных лиц Соединенных Штатов — Киев обвиняли в сворачивании реформы корпоративного управления.

«Но я не думаю, что принципиально что-то поменяется, потому что «Нафтогаз» сейчас гарантирует выполнение тех критических обязательств, которые были взяты президентом Украины Владимиром Зеленским и правительством по сохранению тарифной стабильности», — отметил Землянский.

«Нафтогаз» остается под управлением Кабмина и будет действовать в логике той политики, которая проводится в энергетической сфере по сохранению тарифов на коммунальные услуги в целом — газ, электричество, отопление, горячая вода — до конца текущего отопительного сезона. Что будет после его окончания, сейчас сказать сложно, заключил собеседник издания.

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