Сейчас Украина испытывает серьезные трудности с импортом нефтепродуктов и закупает их в том числе контрабандой в РФ, что привело к ряду уголовных дел и на Украине, и в России. Это показывает уязвимые места Украины, а у нее их много, рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александр Франчетти был задержан 11 сентября в аэропорту Праги по запросу Украины. 14 сентября чешский суд арестовал его. Киев заявил, что надеется на экстрадицию Франчетти на Украину. Также официально сообщалось, что операцию по его задержанию чешские силовики проводили совместно с украинскими. Отвечая на вопрос, будет ли готова Россия к зеркальным мерам, если Чехия выдаст Украине россиянина, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что любые недружественные действия против граждан России будут иметь последствия.

Что касается Чехии, то она менее уязвима перед лицом действий со стороны РФ, поэтому Москве в качестве инструмента следует задействовать своих немецких партнеров, уточнил эксперт.

«Пусть они воздействуют на Чехию, которая пытается испортить отношения между Евросоюзом (созданным Германией) и Россией (поставляющей по очень выгодным ценам трубопроводный газ в Германию)», — отметил Безпалько.

Украинский и другие русофобские режимы можно победить невоенными методами или путем консенсуса с Западом, но это все равно потребует ресурсов, времени и усилий, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.