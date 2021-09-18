Если говорить о готовности россиян к жесткой конфронтации с Западом, то вряд ли значительная часть российских граждан ездит в Европу так регулярно. В основном они ездят за рубеж в целях отдыха. Об этом рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Александр Франчетти был задержан 11 сентября в аэропорту Праги по запросу Украины. 14 сентября чешский суд арестовал его. Киев заявил, что надеется на экстрадицию Франчетти на Украину. Также официально сообщалось, что операцию по его задержанию чешские силовики проводили совместно с украинскими. Отвечая на вопрос, будет ли готова Россия к зеркальным мерам, если Чехия выдаст Украине россиянина, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что любые недружественные действия против граждан России будут иметь последствия.

Если граждане России настолько оторваны от жизни своей страны и готовы поставить свои личные интересы выше государственных в плане поездок на отдых или за шопингом, то тогда пусть они несут все риски задержания по надуманным обвинениям и выдачи в третьи страны, подчеркнул эксперт.

«Но вообще сами страны Европы тоже должны быть заинтересованы в том, чтобы российские граждане приезжали к ним и тратили свои деньги. Я думаю, что в случае с западноевропейскими странами такой сценарий маловероятен. Там элиты достаточно прагматичны и хорошо относятся к России. А вот эти восточноевропейские шакалы могут подгадить и испортить жизнь нашим гражданам. Но я даже не думаю, что страны Балтии пошли бы на подобного рода развитие событий, выдавая граждан Украины», — указал Безпалько.

Не надо ездить в Чехию, Польшу и страны Балтии. Хотя пассажиропоток между Россией и этими странами и так невелик, заключил собеседник издания.

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