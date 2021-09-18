Еще в 2018 году RAND Corporation в своем исследовании о том, как воздействовать на Россию, признала Украину территорией, с которой надо максимально доставлять беспокойство России, не доводя дело до прямого боестолкновения. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков о возможностях ВСУ: Зеленский сам верит в ложь, которую говорит © РИА Новости, Сергей Мамонтов Владимир Зеленский заявил, что нельзя сравнивать Украину с Афганистаном в том смысле, что невозможно за 5-6-7 дней оккупировать такую географически большую страну с таким количеством населения, как Украина. По его словам, в 2014 году украинцам удалось отстоять свою государственность, несмотря на то что им «противостояла российская армия», а украинские вооруженные силы не имели никакой внешней поддержки.

Эксперт пояснил, что в случае открытого боестолкновения российская армия просто сметет то, что называется «украинскими войсками», и большая часть населения Украины российскую армию поддержит.

«У Украины есть инструкторы из британских сил специальных операций SAF, США их тренируют. Они же недавно хвастались, что подготовили 9 тысяч специалистов диверсионно-разведывательных групп. Они же должны себя проявить», — указал Леонков.

Никто пока не отвечает на призывы Зеленского взять Украину в НАТО, потому что всем понятно, что это прямое столкновение с Россией. Но в качестве территории, с которой будут вестись диверсии, Украина ими рассматривается, заключил собеседник издания.

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