Украина часто говорит в пропагандистских целях, что у них настолько мощная армия, что их испугались и не взяли в страны НАТО. Но если НАТО вдруг захочет захватить территорию Украины, Украина не сможет ничего противопоставить. Об этом рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью изданию Украина.ру

Военный эксперт Алексей Леонков о возможностях ВСУ: Зеленский сам верит в ложь, которую говорит © РИА Новости, Сергей Мамонтов Владимир Зеленский заявил, что нельзя сравнивать Украину с Афганистаном в том смысле, что невозможно за 5-6-7 дней оккупировать такую географически большую страну с таким количеством населения, как Украина. По его словам, в 2014 году украинцам удалось отстоять свою государственность, несмотря на то что им «противостояла российская армия», а украинские вооруженные силы не имели никакой внешней поддержки.

И Румыния, и Венгрия, и Польша, которые имеют к Украине территориальные претензии, состоят в НАТО. Если вдруг начнутся боевые действия, то мы можем говорить о конце украинской государственности, потому что союзников у Украины нет, подчеркнул эксперт.

«Если НАТО начнут с ними воевать, кому они будут жаловаться? Понятное дело, что они проиграют. Потому что для того чтобы вести боевые действия нужен развитый ВПК, чего на Украине нет практически совсем», — указал Леонков.

Вся мощь Украины зиждется на военной помощи, которая идет из США и некоторых стран Европы. Не будет этой военной помощи — не будет украинской армии, заключил собеседник издания.

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