Экс-министр внутренних дел Украины 16 сентября порадовал своих подписчиком романтическим видео. Бывший силовик молча улыбался в камеру, стоя за деревом с красными цветами, но этого хватило, чтобы многие его подписчики перессорились в комментариях

«Я шипы и колючки превращаю в цветы!» — подписал видео Аваков, причем сделал это по-русски.

«И это чучело еще ведет типа украинский канал. Это п***ц просто…», «Аваков черт?», «По видео кажется, что ангел», «А у нас в городе менты мусорку украли», «При Арсене Борисовиче такой хрени не было»», «Круто, но нужно на украинской мове!» — отреагировали пользователи.

«Раз нужно — сделаем!» — ответил последнему комментатору Аваков.

Арсен Аваков возглавлял министерство внутренних дел с февраля 2014 года, а в июле текущего года подал заявление об отставке. Его место занял бывший депутат от «Слуги народа» Денис Монастрырский.

Чем сейчас занимается Аваков пока неизвестно, сам он никаких заявлений не делал. Однако после недавнего селфи с бывшими премьер-министрами Украины Арсением Яценюком и Владимиром Гройсманом в кулуарах форума «Ялтинская европейская стратегия» многие украинцы предположили, что у Авакова могут быть большие политические планы.