«Тарас Мельничук находится в реанимации из-за COVID-19. Это наш представитель Кабмина (в парламенте — ред.) и руководитель секретариата», — сообщил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в ходе брифинга перед заседанием Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Глава фракции также призвал украинцев вакцинироваться от COVID-19, чтобы уберечь себя от осложнений.
За минувшие сутки на Украине зафиксировали 6 624 новых случаев заболевания COVID-19: 1568 — госпитализированы, 99 скончались.