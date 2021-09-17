Представитель Кабинета министров в Верховной Раде, руководитель секретариата фракции «Слуга народа» Тарас Мельничук попал в реанимацию с коронавирусом. Об этом 17 сентября сообщило агентство Укринформ

«Тарас Мельничук находится в реанимации из-за COVID-19. Это наш представитель Кабмина (в парламенте — ред.) и руководитель секретариата», — сообщил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в ходе брифинга перед заседанием Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Коронавирус против Украины: вирус медленно возвращается, а вакцина достается киевлянам © AFP, Sergei SUPINSKY За минувшие сутки на Украине зафиксировали 6 624 новых случаев заболевания COVID-19: 1568 — госпитализированы, 99 скончались.