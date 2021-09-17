Со встречи на высшем уровне с Джо Байденом Владимир Зеленский привез лишь один «бонус» - поддержку американцев на грядущих выборах, и ту - вынужденную. Об этом в интервью Украина.ру рассказал российско-американский политолог Николай Злобин

Ослабший Байден сказал Зеленскому «заткнитесь»: эксперт о новой странице в американской геополитике © president.gov.ua

«Единственное позитивное, что Зеленский привёз из Вашингтона, — это уверенность, что на следующих президентских выборах на Украине Белый дом будет ставить на него. Но не потому, что действующий украинский президент проявил удивительную эффективность, а скорее потому, что Вашингтон пока не видит другой альтернативы. Да и искать эту альтернативу у Вашингтона большой политической воли нет», — рассказывает эксперт.

Злобин подчеркивает, что единственное требование Вашингтона к Зеленскому сейчас заключается в том, чтобы он не создавал Америке лишних проблем и занялся внутренней политикой — в частности, реформами. Поэтому не стоит ожидать санкционирования США более агрессивных шагов Украины в Донбассе, заключает эксперт.

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