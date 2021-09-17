Любые договоренности по итогам встречи Байдена и Зеленского носят временный характер — более неудачное время для визита трудно было представить. Любые резкие шаги Зеленского будут восприняты в Вашингтоне негативно, считает собеседник издания.
«Единственное позитивное, что Зеленский привёз из Вашингтона, — это уверенность, что на следующих президентских выборах на Украине Белый дом будет ставить на него. Но не потому, что действующий украинский президент проявил удивительную эффективность, а скорее потому, что Вашингтон пока не видит другой альтернативы. Да и искать эту альтернативу у Вашингтона большой политической воли нет», — рассказывает эксперт.
Злобин подчеркивает, что единственное требование Вашингтона к Зеленскому сейчас заключается в том, чтобы он не создавал Америке лишних проблем и занялся внутренней политикой — в частности, реформами. Поэтому не стоит ожидать санкционирования США более агрессивных шагов Украины в Донбассе, заключает эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.