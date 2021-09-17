Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия прокомментировал фотографии своего общения с олигархом Игорем Коломойским, недавно опубликованные в сети. Его слова 17 сентября приводит Интерфакс-Украина

Арахамия встретился с Коломойским на футбольном матче Лиги чемпионов «Динамо» — «Бенфика» в Киеве.

«Он сказал: "Сейчас я к тебе подойду — и тебе нужно будет декларироваться", а я ему говорю: "Не спешите, ещё пару недель есть — можно не декларироваться". Обменялись шутками про закон об олигархах», — рассказал Арахамия.

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«Я не знал [что на матче будут министры, другие депутаты и бизнесмены], потому что я в ту ложу не шел, хотя у меня был, кстати, билет туда. Но я никогда не хожу в ложу почётных гостей, я иду в те ложи, где обычные люди. Я не был там (в вип-ложе — ред.): вот ложа номер 33 (где находился Арахамия — ред.), за бортиком, потом ложа почётных гостей», — рассказал депутат.

Фотографии Арахамии и Коломойского на своей странице в Facebook опубликовал журналист Михаил Ткач.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июня внес в Раду законопроект «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)». 3 июня он поступил на рассмотрение парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Олигархом в законе называется лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на средства массовой информации, а также является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования «естественных монополий». Стоимость активов олигарха превышает один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января — 2,270 млрд гривен (около 5,7 млрд рублей).