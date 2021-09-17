Мы живем в условиях большого мирового рассоединения. Многие страны мира отказываются жить под игом транснациональных корпораций. Но мировая экономика и страны в отдельности способны адаптироваться к любым изменениям, считает эксперт.
«Современный мир — с санкциями, с контрсанкциями, с ковидом, с разрывом этих психологических цепочек, быстро подстраивается под происходящие изменения… На примере России — есть меры финансового характера, связанные с поддержкой отечественного товаропроизводства, есть сельское хозяйство, которое стало драйвером роста в последнее время. Если отменить контрсанкции, снова надо будет перестраиваться», — подчеркнул Дробницкий.
Учитывая, что главные идеологи глобализма — американские системные либералы — оказались абсолютно неспособны к выстраиванию конструктивных международных отношений согласно заявленным целям, мировая тенденция на деглобализацию продолжится, заключил эксперт.
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