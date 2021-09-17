Ведущий научный специалист Всероссийского научно-исследовательского института кондитерской промышленности Михаил Талейсник заявил о значительном снижении качества «Киевского торта». Его слова 17 сентября привели РИА Новости

«"Киевский" — очень вкусный, очень приятный и главное — не очень калорийный торт. Но его качество сейчас сильно упало, ничего от него не осталось. Все зависит от сырья. Никто не следит, что должно быть пониженное количество клейковины, резко упало качество сбивной массы. Каждый старается делать свое», — сказал Талейсник.

По его мнению, дело именно в «старой рецептуре» которой перестали придерживаться молодые мастера, заменяя, например, сливочное масло на взбитые сливки, в итоге страдает не только качество, но и вкус, но прежним он уже не будет, поэтому любителям сладкого стоит поискать для себя новые любимые десерты.

К слову, ранее владелица украинской кондитерской Евгения Манжосова рассказывала о том, что рецепт «Киевского торта» уникальный, и нигде кроме Украины такого вкусного угощения не попробовать.