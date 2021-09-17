Флагман российского военно-морского флота, авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» изобразили на одном из муралов в украинском городе Николаеве, что вызвало переполох среди местных националистов. Детали этой истории приводит 17 сентября издание «Таймер»

Украина хочет «оживить» «Владимира Великого», но есть большие проблемы © Public domain

Дело в том, что оба этих корабля были заложены еще в советское время на Черноморском и Николаевском судостроительном заводах соответственно и по праву являются одними из самых ярких свидетельств достижений местной кораблестроительной отрасли.

Однако местным радикалам данные изображения не понравилось и они потребовали срочно убрать их. В качестве аргументов было названо то, что эти корабли принимали «активное участие в геноциде мирного населения Сирии и в аннексии Крыма».

На сегодняшний день судостроение на Украине и, в частности, в Николаеве практически уничтожено. С 1990-х гг. Украина так и не сумела произвести ничего, что хоть как-то отдаленно приблизилось бы по своим масштабам к тому же «Адмиралу Кузнецову» или крейсеру «Москва». Это косвенно признали и местные националисты, которые предложили изобразить на мурале вместо кораблей ВМФ РФ индийский авианесущий «Викрамадитья» (перестроенный «Адмирал Горшков», Черноморский судостроительный завод).

Черноморский судостроительный завод несколько лет назад был признан банкротом, в июле этого года суд окончательно утвердил его ликвидацию. Николаевский судостроительный завод также находится в процессе банкротства. Имущество и оборудование предприятий на сегодняшний день практически полностью распилено и продано.

Примечательно, что на территории Черноморского завода (ЧСЗ) продолжают храниться части многострадального корвета «Князь Владимир», постройка которого уже более 20 лет не может быть завершена. По замыслу украинского минобороны, он должен сменить флагман Военно-морских сил Украины «Гетман Сагайдачный», который сошел на воду в начале 1990-х и уже практически полностью выработал свой ресурс. Теперь после банкротства ЧСЗ украинским специалистам понадобиться до четырех месяцев, чтобы перевезти уже готовые фрагменты корвета на другие судоверфи.