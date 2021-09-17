Жители республик Донбасса должны понимать, что в случае возвращения в состав Украины, им придется пройти через ряд неприятных процедур, таких как украинизация, лишение избирательных прав и люстрация. Об этом заявил украинский журналист Остап Дроздов в эфире программы «Право на власть» 17 сентября

«Украина не то, что не может, она обязана работать жестко и по-украински. И показать каждому человеку, который сейчас находится за границами юрисдикции, на оккупированных территориях, что в случае своей реинтеграции на Украину они должны поработать над собой. По-украински — это им объяснить, что у них будет украинский язык обучения во всех школах, и их дети будут учить украинский», — заявил он.

Альтернатива «переходному периоду». Как Сивохо хочет возвращать Донбасс © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Что у них, возможно, будет рассматриваться такой вопрос, который когда-то рассмотрела и применила Федеративная Республика Германия, которая на десять лет лишила права голоса на выборах то население, которое было выброшено за борт немецкой действительности», — заявил Дроздов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев вновь хочет поднять вопрос о «российской агрессии» и будет обсуждать возвращение утраченных территорий.

В числе трех главных приоритетов на предстоящей сессии ГА ООН Кулеба назвал «противодействие российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, деоккупацию Донбасса и Крыма», «улучшение условий жизни украинцев на территориях, пострадавших от российской агрессии в Донбассе», а также преодоление пандемии коронавирусной инфекции и ее последствий.