«Если при прослушивании этой песни хочется плакать, то только от счастья. Она только кажется грустной, это не так…. Это самая счастливая моя песня», — представила новый трек певица.
«Мне просто нечего терять, кроме одной твоей любви, кроме одной твоей любви ценою во весь мир», — поется в новой композиции, музыку и текст к которой написал Егор Солодовников.
За первые часы в сети ролик собрал почти 10 тысяч просмотров и почти 700 восторженных комментариев.
Елизавета Иванцив, взявшая себе псевдоним Ёлка, родилась на Украине и начала музыкальную карьеру в составе ужгородской группы B&B. Позже артистка решила строить сольную карьеру и в 2004 году выпустила дебютный альбом «Город обмана», трек «Девочка в Пежо» из которого тут же стал хитом.
Также певица знаменита такими композициями, как «Прованс», «На большом воздушном шаре» и «Около тебя».