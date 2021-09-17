Уроженка украинского города Ужгорода Закарпатской области певица Ёлка (Елизавета Иванцив) выпустила новый сингл «Нечего терять». Премьера состоялась 17 сентября на лейбле Velvet Music

«Если при прослушивании этой песни хочется плакать, то только от счастья. Она только кажется грустной, это не так…. Это самая счастливая моя песня», — представила новый трек певица.

«Мне просто нечего терять, кроме одной твоей любви, кроме одной твоей любви ценою во весь мир», — поется в новой композиции, музыку и текст к которой написал Егор Солодовников.

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Елизавета Иванцив, взявшая себе псевдоним Ёлка, родилась на Украине и начала музыкальную карьеру в составе ужгородской группы B&B. Позже артистка решила строить сольную карьеру и в 2004 году выпустила дебютный альбом «Город обмана», трек «Девочка в Пежо» из которого тут же стал хитом.

Также певица знаменита такими композициями, как «Прованс», «На большом воздушном шаре» и «Около тебя».