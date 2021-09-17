Чтобы устранить опасность срыва отопительного сезона на Украине, нужно пересмотреть договоры с поставщиками газа, разблокировать счета и учитывать потребности больниц и школ. Об этом заявил 17 сентября мэр Николаева Александр Сенкевич, а также его коллеги из Кропивницкого Андрей Райкович и Мариуполя Вадим Бойченко, передает издание «Комментарии»

Отставной украинский министр предсказал катастрофический рост тарифов в отопительный сезон © kmu.gov.ua

«Заблокированные счета не дают нам возможности даже технически подготовиться к новому отопительному сезону. Мы в экстренном темпе должны еще провести испытания теплосетей и при необходимости их отремонтировать», — объяснил Сенкевич.

Мэр Кропивницкого призвал власти обратить внимание на проблемы обеспечения отоплением коммунальных учреждений.

«Власти следует понимать, что бюджетные учреждения — это не только административные здания, где горсовет, исполком и городские департаменты. Это и больницы, и школы, и детские сады. Городская власть сможет выдержать "снижение градуса" в помещениях. Но не пациенты больниц или дети в школах и детсадах», — отметил Райкович.

Мэр Мариуполя убежден, что необходимо устранить дискриминационные нормы в договорах на поставку природного газа.

«Сроки оплаты за потребленный природный газ должны совпадать со сроками оплаты населением за услуги теплоснабжения. Необходимо исключить предоплату и/или авансовые платежи и вернуться к привычной практике оплаты за уже потребленный газ. Нужно привести размер штрафных санкций для предприятий теплоснабжения в соответствие с размером штрафных санкций для населения и не применять штрафные санкции на задолженность за природный газ, сложившейся в связи с неуплатой населением услуг по теплоснабжению», — сказал мэр.

Бойченко также считает, что необходимо определить целевое назначение и объемы природного газа по категориям потребителей и исключить требование о банковских гарантиях или договорное списание средств.

Отопительный сезон на Украине начинается, когда средняя суточная температура в течение трех дней держится ниже 8 градусов тепла. Решение о начале отопительного сезона принимают местные власти.

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич уже упоминал в интервью изданию Украина.ру о том, что основной проблемой украинского отопительного сезона является большая задолженность за газ и коммунальные услуги. В целом на украинском рынке газа накопились многомиллиардные долги. Задолженность за услуги ЖКХ превысила 80 млрд грн (почти 220 млрд рублей). Власть пока даже не рассмотрела проект, в котором предлагается списание и реструктуризация долгов.