Украина может потерять шесть областей из-за выхода из минского формата урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом в интервью «Обозревателю», опубликованном 16 сентября, заявил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука

По его словам, кроме территорий нынешних Луганской и Донецкой Народных Республик, страна может потерять еще шесть областей — выход из минского формата может стать «спусковым крючком» для отделения территорий.

«Я имею в виду создание "народных республик" в каждой из этих областей по типу "ДНР" и "ЛНР" — Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской и Одесской. Считаю, об этом следует говорить. К сожалению, высшее руководство нашего государства далеко от понимания подобных угроз», — заявил Тука.

«Минск-1»: семь лет — один ответ. Почему они не работают? © РИА Новости, Николай Лазаренко / Перейти в фотобанк

Ранее советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе и советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина снялась с «крючка» Минских договоренностей. Он назвал это «прорывным достижением».

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдана Безпалько, если Украина откажется от Минских соглашений, то встанет вопрос о том, что все санкции, которые были объявлены под предлогом того, что Россия якобы не соблюдает Минские соглашения, должны быть немедленно аннулированы, ведь получается, что теперь Минские соглашения не соблюдает сама Украина.