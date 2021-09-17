Переход «Нафтогаза» под управление украинского правительства формально никак не скажется на работе компании. Об этом рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Марунич. Кто он © Украина.ру/Нина Зотина Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо ван дер Хейден (Бельгия). Они пояснили, что недовольны действиями главы правления компании Юрия Витренко. Власти США в связи с этим выразили обеспокоенность и ждут активного участия правительства Украины в «позитивном решении» этого вопроса.

Уволившиеся хотели сместить главу «Нафтогаза» Юрия Витренко, у них это не получилось, и они решили уйти, констатировал эксперт.

«Кабмин уже объявил конкурс на эти посты — как говорится, природа не терпит пустоты. Это же корпоративное управление и прочая лабуда», — считает Марунич.

Существенно на политике компании отставка независимых членов набсовета не скажется, поскольку Витренко и так проводил линию власти в «Нафтогазе», а теперь правительство будет его контролировать еще лучше до момента избрания новых членов, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.