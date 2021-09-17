Ранее в отставку подали все иностранные члены набсовета «Нафтогаза» — Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо ван дер Хейден (Бельгия). Они пояснили, что недовольны действиями главы правления компании Юрия Витренко. Власти США в связи с этим выразили обеспокоенность и ждут активного участия правительства Украины в «позитивном решении» этого вопроса.
Уволившиеся хотели сместить главу «Нафтогаза» Юрия Витренко, у них это не получилось, и они решили уйти, констатировал эксперт.
«Кабмин уже объявил конкурс на эти посты — как говорится, природа не терпит пустоты. Это же корпоративное управление и прочая лабуда», — считает Марунич.
Существенно на политике компании отставка независимых членов набсовета не скажется, поскольку Витренко и так проводил линию власти в «Нафтогазе», а теперь правительство будет его контролировать еще лучше до момента избрания новых членов, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.