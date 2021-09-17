В Одессе переселенцы из Донбасса объявили бессрочную акцию протеста – их дома отрезали от электричества, из-за чего им приходится готовить еду на кострах. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил Telegram-канал PavlovskyNews

По словам протестующих, электричество им отключили за неуплату — они готовы платить и сами, но не могут этого сделать, так как власти не разрешают заключать им договоры с поставщиком.

Украинские переселенцы вышли на митинг под офис Зеленского © vesti.ua

Переселенцы заявляют, что не уйдут, пока проблема не будет решена. Без света остались 140 человек, из них 29 детей.

Сообщается, что местные чиновники уже ведут переговоры с представителями митингующих.

Ранее переселенцы уже выходили на митинги. Год назад под офисом Владимира Зеленского они требовали организовать реальное финансирование жилищных программ для временно перемещенных лиц до конца 2020 года.