По словам протестующих, электричество им отключили за неуплату — они готовы платить и сами, но не могут этого сделать, так как власти не разрешают заключать им договоры с поставщиком.
Электроэнергия оплачивалась за счет государства, однако вскоре деньги для этих целей в бюджете закончились.
Переселенцы заявляют, что не уйдут, пока проблема не будет решена. Без света остались 140 человек, из них 29 детей.
Сообщается, что местные чиновники уже ведут переговоры с представителями митингующих.
Ранее переселенцы уже выходили на митинги. Год назад под офисом Владимира Зеленского они требовали организовать реальное финансирование жилищных программ для временно перемещенных лиц до конца 2020 года.