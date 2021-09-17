На портал дистанционного электронного голосования осуществляются хакерские атаки, преимущественно из США и Германии. Также зафиксированы атаки с украинских и китайских IP-адресов. Памфилова добавила, что на портал госуслуг число атак также «зашкаливает».
Однако сайты продолжают работать в штатном режиме.
«Поскольку одновременно шли DDoS-атаки и большая очередь, время ожидания увеличилось до 5 минут… Ничего не упало, люди стоят в очереди, чтобы проголосовать», — сообщил журналистам руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
Электронное голосование проводится в семи регионах РФ: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, а также в Москве и Севастополе.