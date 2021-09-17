В первый день выборов на инфраструктуру российского электронного голосования была осуществлена удаленная атака. Об этом 17 сентября сообщают «Известия» со ссылкой на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову

Сивохо предложил организовать украинские онлайн-выборы для жителей ЛДНР © Facebook Руслана Бортника

Однако сайты продолжают работать в штатном режиме.

«Поскольку одновременно шли DDoS-атаки и большая очередь, время ожидания увеличилось до 5 минут… Ничего не упало, люди стоят в очереди, чтобы проголосовать», — сообщил журналистам руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Электронное голосование проводится в семи регионах РФ: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, а также в Москве и Севастополе.