В Чернигове закрыли дело против националиста, который исписал город надписями «Зеля х**ло». Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил Telegram-канал «Украина в шоке»

Известно, что автором скандальных надписей был глава местного отделения «Национального корпуса» Александр Тарнавский.

«Если коротко: суд не увидел в поступке мужчины состава преступления. При этом изначально дело квалифицировали как уголовное, а потом как административное», — говорится в сообщении.

Неочевидное, но вероятное. Кто Зеленский для США, Европы, Украины и России

Рейтинг президента Зеленского в последние месяцы падает: в августе, согласно соцопросы «Рейтинга», главу государства поддержали 27,7% потенциальных избирателей, что на 1,5% меньше, чем за предыдущий месяц.