Известно, что автором скандальных надписей был глава местного отделения «Национального корпуса» Александр Тарнавский.
«Если коротко: суд не увидел в поступке мужчины состава преступления. При этом изначально дело квалифицировали как уголовное, а потом как административное», — говорится в сообщении.
Уточняется, что мужчина оставил на заборах города 120 одинаковых надписей. Ему инкриминировали хулиганство, за которое любителю граффити грозил либо штраф, либо 15 суток лишения свободы.
Рейтинг президента Зеленского в последние месяцы падает: в августе, согласно соцопросы «Рейтинга», главу государства поддержали 27,7% потенциальных избирателей, что на 1,5% меньше, чем за предыдущий месяц.